Nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, la corsa si è conclusa con una volata di gruppo dopo aver affrontato il Muro di Ca’ del Poggio. Il leader della classifica generale ha consolidato la propria posizione, mentre il ciclamino ha visto avvicinarsi il suo principale concorrente. Durante la tappa, sono stati registrati cambiamenti nelle posizioni di alcuni favoriti, ma nessuno ha ottenuto distacchi decisivi. La gara prosegue con le ultime tappe in programma.

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è risolta con una volata di gruppo dopo aver affrontato il sempre insidioso Muro di Ca’ del poggio. Resta tutto immutato in classifica generale per quanto riguarda le posizioni nobili, alla vigilia di due micidiali frazioni di montagna che determineranno il podi: il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rosa di leader della classifica generale ed è anche il miglior scalatore della Corsa Rosa. Il francese Paul Magnier ha vinto la tappa, ha conquistato il terzo successo in questa edizione e ha allungato in testa alla classifica a punti, ipotecando la conquista della sempre prestigiosa maglia ciclamino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier ipoteca la ciclamino, Vingegaard doppio padrone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIRO DITALIA 2026 Guida Completa, Favoriti e Analisi Percorso

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard padrone di maglia, Magnier resta in ciclaminoDurante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, i ciclisti sono arrivati in salita a Corno alle Scale, con Jonas Vingegaard che ha concluso in prima...

Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier riprende il ciclamino, Vingegaard doppio leaderDurante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una fuga da lontano ha superato i velocisti e ha raggiunto Milano.

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 16: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 17: Percorso, orari, altimetria 27 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026, Tappa 14: percorso, favoriti e dove vederla in TV.

Giro d’Italia 2026: Jonas Vingegaard hints at moves from the peloton on the steep Ca’ del Poggio climb, while aiming to stay ready for the final climb after Fai della Paganella – Pieve di Soligo. His focus remains on a strong finish with Visma | Lease a … x.com

[SWL 2026] Stage Winners League – Giro d'Italia Donne 2026 - /r/peloton fantasy league reddit

Giro d’Italia 2026, Paul Magnier: Non mi aspettavo la vittoria. Alla maglia ciclamino ci ho sempre credutoNon si pensava ad un arrivo tra velocisti sul traguardo di Pieve di Soligo ed invece Paul Magnier piazza un colpo importantissimo nel suo fantastico Giro ... oasport.it

Feltre-Alleghe, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateVenerdì 29 maggio si disputerà la diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 151 km da Feltre ad Alleghe. Si entra nell'ultimo fine ... oasport.it