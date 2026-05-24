Durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una fuga da lontano ha superato i velocisti e ha raggiunto Milano. In questa occasione, Magnier ha ripreso la maglia ciclamino, mentre Vingegaard è diventato doppio leader della corsa. La fuga ha coinvolto diversi ciclisti che hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine, lasciando i velocisti senza possibilità di recupero.

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata animata da una fuga da lontano, che è clamorosamente riuscita ad arrivare a Milano beffando i velocisti. Tra i big non ci sono stati scossoni, con i tempi neutralizzati in occasione del penultimo passaggio: il danese Jonas Vingegaard resta al comando della classifica generale e indossa la maglia rosa. Jonas Vingegaard conserva anche la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa, il portoghese Afonso Eulalio vesta il bianco del miglior giovane, mentre il francese Paul Magnier è tornato al comando della graduatoria a punti. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier riprende il ciclamino, Vingegaard doppio leader

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