Giro d’Italia 2026 tripletta per Magnier | niente da fare per Milan

Da sportface.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paul Magnier ha vinto la tappa del Giro d’Italia 2026, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva. La squadra del Milan si è piazzata terza, senza riuscire a prevalere. La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, con Magnier che ha staccato gli avversari. Nessun altro atleta del team milanese è riuscito a inserirsi tra i primi. La tappa si è conclusa con Magnier in testa, davanti a due concorrenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paul Magnier scrive un’altra pagina di gloria al Giro d’Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step, classe 2004, si aggiudica in volata la diciottesima tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo (171 km), battendo sul filo di lana gli italiani Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). È il terzo successo per il transalpino in questa edizione, conferma di un talento evidente e di una freddezza rara nei finali nervosi. La corsa si accende subito: quattro fuggitivi – Bais, Mifsud, Shaw e Geens – costruiscono un vantaggio di due minuti, gestito con pragmatismo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

giro d8217italia 2026 tripletta per magnier niente da fare per milan
© Sportface.it - Giro d’Italia 2026, tripletta per Magnier: niente da fare per Milan
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 | Magnier fa tripletta, Milan sconfitto

Video Giro d'Italia 2026 | Magnier fa tripletta, Milan sconfitto

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026 | Magnier fa tripletta, Milan sconfittoDurante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Pieve di Soligo, il ciclista Magnier ha vinto per la terza volta consecutiva.

Paul Magnier fa tripletta al Giro d’Italia 2026. Battuti Zambanini e Milan a Pieve di SoligoPaul Magnier ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, battendo Zambanini e Milan a Pieve di Soligo.

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 14: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 17: Percorso, orari, altimetria 27 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026, Tappa 10: percorso, favoriti e dove vederla in TV.

giro d italia 2026Giro d'Italia 2026 Tappa 17 Cassano d'Adda-Andalo, Valgren scatta e vince sul finale. Cuore Caruso, Vingegaard in Maglia RosaLa cronaca della Tappa 17 del Giro d'Italia 2026, Cassano d'Adda-Andalo vinta da Valgren: grande impresa di caruso mentre la Maglia Rosa rimane a Vingegaard ... sport.virgilio.it

giro d italia 2026Pagelle Giro d’Italia 2026: Magnier chiude i conti per la ciclamino, a Milan manca qualcosa, Narvaez paga le fatichePAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 OGGI  Diciottesima tappa, giovedì 28 maggio  Paul Magnier, 9: si conferma il miglior velocista di questo Giro d'Italia. oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web