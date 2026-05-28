Paul Magnier ha vinto la tappa del Giro d’Italia 2026, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva. La squadra del Milan si è piazzata terza, senza riuscire a prevalere. La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, con Magnier che ha staccato gli avversari. Nessun altro atleta del team milanese è riuscito a inserirsi tra i primi. La tappa si è conclusa con Magnier in testa, davanti a due concorrenti.

Paul Magnier scrive un’altra pagina di gloria al Giro d’Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step, classe 2004, si aggiudica in volata la diciottesima tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo (171 km), battendo sul filo di lana gli italiani Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). È il terzo successo per il transalpino in questa edizione, conferma di un talento evidente e di una freddezza rara nei finali nervosi. La corsa si accende subito: quattro fuggitivi – Bais, Mifsud, Shaw e Geens – costruiscono un vantaggio di due minuti, gestito con pragmatismo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia 2026, tripletta per Magnier: niente da fare per Milan

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Giro d'Italia 2026 | Magnier fa tripletta, Milan sconfitto

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Giro d’Italia 2026 | Magnier fa tripletta, Milan sconfittoDurante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Pieve di Soligo, il ciclista Magnier ha vinto per la terza volta consecutiva.

Paul Magnier fa tripletta al Giro d’Italia 2026. Battuti Zambanini e Milan a Pieve di SoligoPaul Magnier ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, battendo Zambanini e Milan a Pieve di Soligo.

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