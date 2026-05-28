Durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Pieve di Soligo, il ciclista Magnier ha vinto per la terza volta consecutiva. La corsa si è conclusa con la sconfitta del team Milan, che non ha raggiunto il podio. La tappa ha visto varie fughe e cambi di ritmo, con Magnier che ha mantenuto il vantaggio negli ultimi chilometri.

Nuovo episodio di Bike Today dedicato alla diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Pieve di Soligo. Un’altra frazione spettacolare che ha regalato una volata ristretta e un protagonista assoluto. A vincere è il francese Paul Magnier, eccellente nel restare sul Muro di Ca’ del Poggio nel finale complicato. Il transalpino è stato supportato alla perfezione dalla sua Soudal – QuickStep: Lukas Stuyven ha fatto un lavoro eccezionale per portarlo in posizione ideale. Magnier ha poi dominato la volata battendo due ottimi italiani: Edoardo Zambanini secondo e Jonathan Milan terzo. Domani parte il verdadero finale delle Alpi con la diciannovesima tappa: sul programma il Passo Giau, Cima Coppi di questa Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Giro d'Italia 2026 | Magnier fa tripletta, Milan sconfitto

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