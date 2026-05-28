Oggi si disputa la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. La frazione, considerata facile, si svolge prima di un fine settimana molto impegnativo. Il percorso include il muro di Ca’ del Poggio, che si rivelerà decisivo. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari e dettagli disponibili sui palinsesti.

Ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d’Italia 2026. In scena oggi la diciottesima frazione: Fai della Paganella-Pieve di Soligo, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La prima difficoltà di giornata sarà il Fastro, salita di terza categoria lunga 3,2 chilometri con pendenza media del 3,9%. La gara prosegue poi fino al traguardo intermedio di Guia e al chilometro Red Bull posizionato al chilometro 154,3. Le brevi salite di Combai e Tarzo precedono il Muro di Ca’ del Poggio, salita di quarta categoria di 1,1 chilometri con pendenza media dell’11,3% posizionata a nove chilometri dall’arrivo e ideale trampolino di lancio per chi vuole provare a sferrare il suo attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Fai della Paganella-Pieve di Soligo: orari, percorso, tv. Muro di Ca’ del Poggio decisivo

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