La tappa di domani del Giro d’Italia 2026 va da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Il percorso si svolge su tracciato montano e si svolge nel pomeriggio, con la copertura televisiva prevista sui canali sportivi. La corsa si avvicina alla conclusione, con le ultime due tappe di montagna che potrebbero influenzare la classifica generale. La gara ha già assegnato il vincitore, ma le tappe successive sono decisive per i piazzamenti sul podio.

Siamo all’ultimo step prima della battaglia finale. La gara ha già trovato il suo padrone, ma le prossime due tappe di montagna saranno decisive per decidere chi conquisterà gli altri due gradini del podio. Il Giro d’Italia riparte con la diciottesima tappa, Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri. PERCORSO. I ciclisti affrontano una frazione contraddistinta da un percorso con il susseguirsi di costanti ondulazioni dall’inizio alla fine. La prima difficoltà di giornata sarà il Fastro, salita di terza categoria lunga 3,2 chilometri con pendenza media del 3,9%. La gara prosegue poi fino al traguardo intermedio di Guia e al chilometro Red Bull posizionato al chilometro 154,3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Fai della Paganella-Pieve di Soligo: percorso, orari, tv

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Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish

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