Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Magnier conserva la maglia ciclamino ribaltone tra i giovani

Durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, un tentativo di fuga ha portato il portoghese Afonso Eulalio a indossare la maglia rosa, mantenendo anche la leadership tra i giovani. La corsa ha visto un vantaggio consistente rispetto agli altri favoriti, che ora devono affrontare le prossime tappe per recuperare terreno. La classifica generale e le maglie di altri leader sono rimaste invariate, con il ciclista maglietta ciclamino che si mantiene in testa.

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La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata dalla fuga bidone che ha consegnato la maglia rosa al portoghese Afonso Eulalio (che primeggia anche nella classifica dei giovani) con un vantaggio siderale su tutti i big, ora chiamati alla rimonta nelle prossime frazioni. I grandi favoriti della vigilia si trovano a oltre sei minuti dal lusitano, dunque dovranno rincorrere da lontano. Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti grazie anche a due successi di tappa. Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla è per il momento il miglior scalatore, ma si attendono ancora le vere montagne (si incomincerà venerdì con il Blockhaus).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier conserva la maglia ciclamino, ribaltone tra i giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier in ciclamino, Sevilla allunga nella scalatoriLa terza tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata dalla vittoria in volata del francese Paul Magnier, che ha battuto in rimonta Jonathan... Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Sevilla resta primo tra gli scalatori, Magnier guida nella graduatoria a puntiQuanto può tenere la maglia rosa Giulio Ciccone? Scoglio Blockhaus per arrivare alla seconda settimana Giro d’Italia 2026, Narvaez vince una tappa... Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d’Italia 2026: le tappe decisive, i favoriti e dove vederlo in tv. Giro d’Italia 2026, previste condizioni meteo molto complicate per la quinta tappa: nella zona dell’arrivo è in vigore un’allerta x.com LIVE Giro d’Italia 2026, 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: vittoria da parte di Arrieta, Maglia Rosa ad EulalioIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 5ª tappa da Praia a Mare a Potenza: partiti alle ore 12:15, arrivo previsto verso le 17-17:30 ... fanpage.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga bidone in porto! Ad Arrieta una frazione folle, Eulalio maglia rosa con tanti minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.19 Intanto Eulalio, che è solo al comando, viaggia con 7 minuti sul ... oasport.it