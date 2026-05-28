Durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 171 chilometri da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, il francese Paul Magnier, in forza alla squadra Soudal Quick Step, ha vinto in volata. La corsa si è conclusa con un arrivo compatto, con Magnier che ha preceduto gli avversari negli ultimi metri. La tappa si è disputata interamente nella regione della marca trevigiana.

Il francese Paul Magnier (Soudal Quick Step) ha vinto in volata la diciottesima tappa del 109° Giro d’Italia lungo i 171 chilometri che hanno portato i corridori da Fai della Paganella, in Trentino, a Pieve di Soligo, nella marca trevigiana. Il 22enne, nativo di Laredo in Texas, ha completato la frazione odierna in 3h46’50” alla media di 45.231 kmh, precedendo il mantovano Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e il friulano Jonathan Milan (Lidl Trek). Resta invariata la classifica generale con Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) in maglia rosa. Il re pescatore conserva un margine di 4’03” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) e di 4’27” sull’olandese Thymen Arensman (Netcompany Ineos). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro d’Italia 2026: Magnier, tris d’autore nella marca

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PAUL MAGNIER CALA il TRIS! MILAN ANCORA a SECCO...Diciottesima Tappa

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