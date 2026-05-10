Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Magnier in ciclamino Sevilla allunga nella scalatori

Nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, il francese Paul Magnier si è imposto in volata, superando Jonathan Milan. Con questa vittoria, Magnier ha mantenuto e consolidato la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. La tappa ha visto anche un allungo di Sevilla nella classifica degli scalatori, mentre le altre classifiche sono rimaste invariate rispetto alle tappe precedenti.

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La terza tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata dalla vittoria in volata del francese Paul Magnier, che ha battuto in rimonta Jonathan Milan e ha così rafforzato la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Al comando della generale, invece, resta l’uruguayano Guillermo Thomas Silva, che si era impossessato della maglia rosa nella giornata di ieri. Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla è per il momento il miglior scalatore, ma le vere montagne devono ancora arrivare e la graduatoria subirà degli scossoni quando la Corsa Rosa riprenderà la propria marcia nel Bel Paese. Guillermo Silva è anche il miglior giovane, ma la maglia bianca è sulle spalle di Jan Christen.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier in ciclamino, Sevilla allunga nella scalatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier si prende tre maglie su quattro!Il Giro d’Italia 2026 ha aperto ufficialmente i battenti, con la prima tappa disputata in Bulgaria che ha visto il successo del francese Paul Magnier... Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Silva nuova maglia rosa, Bernal guadagna sugli altri big con gli abbuoniGuillermo Thomas Silva ha fatto saltare il banco sul traguardo di Veliko Tarnovo, vincendo a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 e... Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 17 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere.