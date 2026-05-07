Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Nessebar-Burgas | percorso orari tv

Domani, venerdì 8 maggio, prenderà il via l’edizione 2026 del Giro d’Italia, alla sua 109ª edizione. La prima tappa si svolgerà tra Nessebar e Burgas, con partenza e arrivo in due città costiere. Il percorso e gli orari della tappa sono stati ufficializzati, e l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva. La corsa si preannuncia ricca di sfide e di aspettative tra i ciclisti partecipanti.

Ormai ci siamo. Domani, venerdì 8 maggio, comincerà il Giro d’Italia 2026, iconica competizione di ciclismo giunta alla sua edizione numero 109. Come ormai prassi, le battute iniziali della Corsa Rosa si svolgeranno al di fuori dei confini del Bel Paese. Quest’anno nello specifico l’inizio delle ostilità sarà in Bulgaria. Non a caso, la prima frazione prevede un percorso di 147 km con partenza da Nessebar ed arrivo a Burgas. Scopriamo insieme tutti i dettagli. PERCORSO. Sarà una frazione con l’assenza di particolari difficoltà altimetriche, contrassegnata da diversi saliscendi presenti soprattutto nel tratto centrale della tappa. Un solo il GPM (di quarta categoria) previsto, ovvero Cape Agalina (1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, prima tappa Nessebar-Burgas: prima maglia rosa ad un velocista Tappa Arbatax-Nuoro del Giro di Sardegna 2026: percorso, orari, diretta tv e favoriti per la classificaNell’analisi del Giro di Sardegna, la tappa Arbatax-Nuoro si presenta come il momento decisivo per chiarire la classifica, con un percorso pensato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109. Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tvOrmai ci siamo. Domani, venerdì 8 maggio, comincerà il Giro d'Italia 2026, iconica competizione di ciclismo giunta alla sua edizione numero 109. Come ... oasport.it Giro d’Italia 2026, 1° tappa Nessebar – Burgas: percorso, orari e altimetriaIl Giro d’Italia 2026 prende il via con una storica Grande Partenza dalla Bulgaria. Nella prima tappa spazio ai velocisti che si contenderanno la prima maglia rosa ... news.fidelityhouse.eu Oggi alle 17 l’Open-Air Theater di Burgas ospita la presentazione ufficiale delle 22 squadre del 109° @giroditalia. Venerdì il via da Nessebar: in Bulgaria la sedicesima Grande Partenza all’estero nella storia della Corsa Rosa. @CalcioFinanza x.com L'edizione numero 109 del Giro d'Italia prenderà il via l'8 maggio dalla Bulgaria con tre tappe: la prima da Nessebar a Burgas, la seconda da Burgas a Veliko Tarnovo e la terza da Plovdiv a Sofia Giro d'Italia 2026: il percorso e le tappe dell'edizione numero - facebook.com facebook