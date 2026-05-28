Feltre-Alleghe dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Venerdì 29 maggio si svolgerà la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 151 km che collega Feltre ad Alleghe. La corsa attraverserà le strade e i paesi lungo il percorso, interessando alcune vie principali della zona. La tappa si snoderà attraverso paesaggi montani e zone rurali, coinvolgendo diverse località lungo il tragitto. La partenza è prevista nel centro di Feltre, con arrivo ad Alleghe.
Venerdì 29 maggio si disputerà la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 151 km da Feltre ad Alleghe. Si entra nell’ultimo fine settimana della Corsa Rosa, spazio a una delle giornate più temute e attese in assoluto: 5.000 metri di dislivello, altimetria da brividi caratterizzata esclusivamente da salite e discese, arrivo in quota. Il terreno ideale per ribaltare la classifica e stravolgere l’intera graduatoria. Dopo 46 chilometri relativamente tranquilli, si scaleranno senza respiro il Passo Duran (12,1 km all’8,2% di pendenza media), il Coi (5,8 km al 9,7%), la Forcella Staulanza (6,3 km al 6,7%), il Passo Giau (Cima Coppi con i suoi 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 | The Route
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