Giro d' Italia 2026 il percorso della diciannovesima tappa | da Feltre ad Alleghe

Notizia in breve

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 partirà da Feltre e si concluderà ad Alleghe, attraversando le Dolomiti. La corsa prevede il passaggio sul Passo Giau, riconosciuto come la Cima Coppi di questa edizione. La tappa si sviluppa lungo un percorso impegnativo, con salite e discese che attraversano paesaggi montani caratteristici della regione. La partenza è prevista in mattinata, con arrivo nel pomeriggio.