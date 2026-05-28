Giro d' Italia 2026 il percorso della diciannovesima tappa | da Feltre ad Alleghe
La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 partirà da Feltre e si concluderà ad Alleghe, attraversando le Dolomiti. La corsa prevede il passaggio sul Passo Giau, riconosciuto come la Cima Coppi di questa edizione. La tappa si sviluppa lungo un percorso impegnativo, con salite e discese che attraversano paesaggi montani caratteristici della regione. La partenza è prevista in mattinata, con arrivo nel pomeriggio.
La diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2026 è tra le più attese: nel cuore delle Dolomiti, si parte da Feltre per arrivare ad Alleghe, superando il Passo Giau, la Cima Coppi di questa edizione. Ecco il tappone dolomitico, tutto in provincia di Belluno: venerdì 29 maggio, 19a tappa, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè), 151 km e 5000 metri di dislivello, tutti concentrati nei 100 km finali. Si scalano: Passo Duran (12,1 km all'8,2 % medio, max 14%: Gpm a 1601 metri), Passo Coi (5,8 km al 9,7% medio, max 19%: Gpm a metri 1501), Forcella Staulanza (6,3 km al 6,7% medio, max 10%: Gpm a quota 1766), Passo Giau-Cima Coppi, la vetta più... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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