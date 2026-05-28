Giro d’Italia 2026 18esima tappa a Magnier | Vingegaard resta in rosa

Notizia in breve

Il francese Paul Magnier ha vinto la 18esima tappa del Giro d’Italia 2026, corsa su 171 chilometri da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Magnier ha battuto in volata gli italiani Edoardo Zambanini e Jonathan Milan. Jonas Vingegaard, in maglia rosa, è riuscito a mantenere la leadership generale. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata ristretta, senza modificare la classifica generale.