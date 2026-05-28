Giro d’Italia 2026 18esima tappa a Magnier | Vingegaard resta in rosa

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il francese Paul Magnier ha vinto la 18esima tappa del Giro d’Italia 2026, corsa su 171 chilometri da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Magnier ha battuto in volata gli italiani Edoardo Zambanini e Jonathan Milan. Jonas Vingegaard, in maglia rosa, è riuscito a mantenere la leadership generale. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata ristretta, senza modificare la classifica generale.

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La 18esima tappa del Giro d’Italia 2026, 171 chilometri da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, è stata vinta dal francese Paul Magnier che ha battuto in una volata ristretta gli italiani Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). Il corridore della Soudal Quick-Step conquista così la sua terza vittoria nella corsa rosa e ‘blinda’ la maglia ciclamino della classifica a punti. Per quanto riguarda la classifica generale Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) resta in maglia rosa. Jonas Vingegaard con la maglia rosa (Foto Fabio FerrariLaPresse) Eulalio resta maglia bianca Conad davanti a Piganzoli. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious resta la maglia bianca Conad del Giro d’Italia anche dopo la 18esima tappa, la frazione mossa di 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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