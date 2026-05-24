Il Giro d’Italia 2026 è arrivato a Milano, con la 15esima tappa che si è conclusa a Lavik. Il vincitore della frazione è stato un ciclista norvegese, mentre la maglia rosa è rimasta sulle spalle di un altro corridore. La corsa prosegue con i leader in classifica generale ancora in vetta, e il percorso prevede tappe successive in diverse località italiane.

Il Giro d’Italia 2026 oggi è arrivato a Milano, e sul traguardo a esultare, nella 15esima tappa, è stato il norvegese Frederick Dversnes Lavik. La fuga ha sorpreso il gruppo e così Lavik ha vinto in uno sprint ristretto nella frazione pianeggiante da Voghera a Milano di 157 chilometri. La volata finale. Nella volata finale di Corso Venezia, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto i due italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), in fuga fin dal mattino insieme a Mattia Bais, quarto (Team Polti VisitMalta). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha regolato il gruppo dei velocisti giunto a 57 secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, 15esima tappa a Lavik. Vingegaard resta in rosa

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Giro d'Italia 2026 Stage 15 Preview: A Street Fight In Milan

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