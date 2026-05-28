Giro 2026 ecco il tappone dolomitico | percorso favoriti e orari tv

La diciottesima tappa del Giro 2026 si svolgerà tra le Dolomiti, con un percorso caratterizzato da un lungo e impegnativo tappone. La tappa non prevede fughe e sarà decisiva per la classifica generale. La corsa partirà in mattinata e le trasmissioni televisive copriranno l’intera giornata. I favoriti sono i ciclisti specializzati in salite ripide, pronti a sfruttare l’ultima grande occasione di questo Giro.

Pieve di Soligo, 28 maggio 2026 – Niente fuga nella diciottesima tappa del Giro. Il gruppo non ha lasciato molto spazio ai fuggitivi e anche il muro di Ca’ del Poggio non ha portato a un assolo finale, così a spuntarla è stato Paul Magnier, che si è confermato il più forte in volata, davanti a tre italiani, nell’ordine Edoardo Zambanini, Jonathan Milan e Francesco Busatto. E’ sfuggita di nuovo la vittoria al velocista della Lidl che proprio non riesce a trovare il tempo giusto nello sprint. Ora per lui rimane solo la tappa finale di Roma per mettere un sigillo sulla corsa rosa. Infatti, da domani si inizierà a salire per le ultime montagne del Giro, ma con Jonas Vingegaard ormai vincitore in pectore della corsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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GIRO D'ITALIA, IL TAPPONE DOLOMITICO SI SVOLGERA' IN MEMORIA DI ALEX ZANARDI | 05/05/2026

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