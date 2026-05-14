Domani prende il via la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza a Napoli e arrivo al Blockhaus. La tappa si svolge lungo un percorso impegnativo che prevede salite ripide e discese tecniche. Sono attesi favoriti tra i corridori che si contendono la maglia rosa, mentre gli orari di trasmissione televisiva sono stati comunicati per consentire agli appassionati di seguire la corsa in diretta. La tappa potrebbe determinare i primi cambiamenti nella classifica generale.

Napoli, 14 maggio 2026 – Si fa sul serio al Giro d’Italia a partire da domani. Non ci si potrà più nascondere nella settima tappa con arrivo al Blockhaus e la corsa rosa potrebbe emettere i primi verdetti. A Napoli ancora pioggia e ancora cadute, ma è arrivata una vittoria italiana con Davide Ballerini su Jesper Stuyven e Paul Magnier, in una tappa pianeggiante, ma adesso iniziano le prime salite vere e chi ha la gamba buona dovrà metterla in mostra. Fino a qui tra i big ci sono state solo schermaglie o ritiri, come quelli di Santiago Buitrago e Adam Yates dopo la caduta nella seconda tappa in Bulgaria, tuttavia si inizia a correre per la generale, prima con il Blockhaus, poi con la tappa dei muri a Fermo e infine con l’arrivo al Corno alle Scale sull’appennino emiliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro 2026 tappa 7, ecco il Blockhaus: percorso, favoriti e orari tv

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