Giro 2026 tappa 10 ecco la crono | percorso favoriti e orari tv

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 si appresta a vivere la decima tappa, una cronometro individuale che si svolge a partire da Viareggio. Il percorso si snoda lungo un tracciato di circa 20 chilometri, con alcune salite e discese che metteranno alla prova i ciclisti. Tra i favoriti per la vittoria finale ci sono alcuni nomi noti, mentre gli orari di trasmissione in tv sono stati ufficializzati. La cronometro avrà inizio alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta su diverse piattaforme.

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Viareggio, 18 maggio 2026 – Il Giro 2026 nelle mani di Jonas Vingegaard. Il campione danese della Visma ha messo l’accento sulle prime due tappe di montagne al Blockhaus e al Corno alle Scale, scavando il primo consistente divario sugli avversari e da qui alle prossime tappe si tratta solo di recuperare il distacco dalla maglia rosa Afonso Eulalio, che ha beneficiato di una fuga durante la prima settimana di corsa. L’unico vicino a Vingegaard è il solido austriaco Felix Gall, che col suo passo regolare è distante solo 35” in classifica e si candida al secondo gradino del podio. Dietro, distacchi consistenti con Hindley a oltre due minuti da Vingegaard e purtroppo c’è stata un’altra giornata difficile per Giulio Pellizzari, ora staccato di quasi tre minuti dal capitano della Visma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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