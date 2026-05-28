Giovanni Franzoni sarà cittadino onorario di Manerba | è festa anche in piazza

Giovanni Franzoni riceverà il riconoscimento di cittadino onorario di Manerba. La cerimonia si svolgerà in piazza, dove è previsto anche un momento di festa. Franzoni è nato e cresciuto nel comune e ancora oggi vive e si allena nella zona. La cittadinanza onoraria rappresenta un riconoscimento formale, anche se già considerato parte della comunità.

Non che cittadino non lo fosse già, a Manerba ci è cresciuto (e tutt'ora ci vive: i più fortunati lo vedono pure allenarsi). Ma da giovedì 28 maggio Giovanni Franzoni sarà ufficialmente "cittadino onorario" del paese che da sempre fa il tifo per lui: questo perché alle 20.30 è in programma la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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