Il Napoli sta per ufficializzare il ritorno in Champions League, con una vittoria che potrebbe arrivare già nelle prossime partite e che consoliderebbe il secondo posto in campionato. Nel frattempo, si sono susseguite reazioni riguardo a Lukaku e al suo addio, con il sindaco che ha espresso entusiasmo per la nomina di De Laurentiis a cittadino onorario. Restano da definire gli ultimi dettagli prima di completare gli obiettivi stagionali della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Manca soltanto un ultimo passo al Napoli per mettere al sicuro il ritorno in Champions League e blindare il secondo posto in classifica. Come racconta Repubblica Napoli, tutta l’attenzione della squadra di Antonio Conte è ora rivolta alla delicata trasferta di Pisa, che salvo ulteriori cambiamenti dovrebbe disputarsi domenica a mezzogiorno, in un orario decisamente insolito per il calcio italiano. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, l’incertezza sull’orario definitivo della partita non sta aiutando Conte nella preparazione dell’appuntamento più importante della stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: Lukaku addio. Manfredi applaude De Laurentiis “In estate sarà cittadino onorario”

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