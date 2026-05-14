Repubblica | Lukaku addio Manfredi applaude De Laurentiis In estate sarà cittadino onorario
Il Napoli sta per ufficializzare il ritorno in Champions League, con una vittoria che potrebbe arrivare già nelle prossime partite e che consoliderebbe il secondo posto in campionato. Nel frattempo, si sono susseguite reazioni riguardo a Lukaku e al suo addio, con il sindaco che ha espresso entusiasmo per la nomina di De Laurentiis a cittadino onorario. Restano da definire gli ultimi dettagli prima di completare gli obiettivi stagionali della squadra.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Manca soltanto un ultimo passo al Napoli per mettere al sicuro il ritorno in Champions League e blindare il secondo posto in classifica. Come racconta Repubblica Napoli, tutta l’attenzione della squadra di Antonio Conte è ora rivolta alla delicata trasferta di Pisa, che salvo ulteriori cambiamenti dovrebbe disputarsi domenica a mezzogiorno, in un orario decisamente insolito per il calcio italiano. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, l’incertezza sull’orario definitivo della partita non sta aiutando Conte nella preparazione dell’appuntamento più importante della stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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