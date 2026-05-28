Giovanni Colombo presenta reclamo

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un candidato escluso dal prossimo consiglio comunale ha presentato un reclamo ufficiale, chiedendo la riapertura dei verbali. La richiesta riguarda la decisione di escluderlo dalla lista del Patto per il Nord. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del reclamo o sulla procedura richiesta. La questione è ora sotto esame da parte delle autorità competenti.

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Giovanni Colombo, candidato del Patto per il Nord escluso dal prossimo consiglio comunale, ha presentato formalmente reclamo e chiede di poter riaprire i verbali. A suo giudizio, infatti, delle preferenze non sarebbero state correttamente registrate.Colombo presenta reclamo: "Voti per la nostra. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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