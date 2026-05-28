Giovanni Colombo presenta reclamo

Notizia in breve

Un candidato escluso dal prossimo consiglio comunale ha presentato un reclamo ufficiale, chiedendo la riapertura dei verbali. La richiesta riguarda la decisione di escluderlo dalla lista del Patto per il Nord. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del reclamo o sulla procedura richiesta. La questione è ora sotto esame da parte delle autorità competenti.