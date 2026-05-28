Colombo presenta reclamo | Voti per la nostra lista non registrati

Giovanni Colombo ha presentato un reclamo sostenendo che alcuni voti destinati alla sua lista non siano stati registrati. Il voto si è concluso, i risultati ufficiali sono stati annunciati e il ballottaggio è programmato, ma lui segnala discrepanze nei numeri.

Il voto è finito, i numeri sono ufficiali, il ballottaggio è fissato. Eppure qualcosa non torna, almeno secondo Giovanni Colombo. Il candidato sindaco del Patto per il Nord, che alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio ha raccolto 405 voti chiudendo all'1,74% – sotto la soglia del 3% necessaria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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