Barcellona presenta un reclamo UEFA fresco sui direttori di gara della Champions League

Il club di calcio ha presentato un reclamo ufficiale all'UEFA riguardo alle decisioni degli arbitri durante le ultime partite di Champions League. La società ha contestato alcune chiamate effettuate durante le partite recenti, chiedendo un'analisi più approfondita degli episodi controversi. La UEFA ha confermato di aver ricevuto il reclamo e ha avviato le procedure di verifica sulle azioni arbitrali contestate. Nessuna ulteriore comunicazione è stata diffusa al momento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il FC Barcellona ha deciso di farsi sentire nuovamente riguardo alle decisioni arbitrali che hanno caratterizzato il loro recente incontro nei quarti di finale di Champions League. Attraverso un comunicato ufficiale, il club catalano ha reso noto di aver presentato una nuova lamentela presso la UEFA, evidenziando la loro insoddisfazione per le scelte effettuate dal direttore di gara. Questo gesto rappresenta un ulteriore passo in una lunga storia di contestazioni da parte della squadra nei confronti della gestione delle partite da parte degli ufficiali.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Barcellona presenta un reclamo UEFA fresco sui direttori di gara della Champions League. Barcellona-Atletico Madrid 0-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Reclamo Barcellona, la rabbia del club per gli episodi in Champions League: ecco cosa dice il comunicato!di Paolo MoramarcoReclamo Barcellona, la rabbia del club per gli episodi in Champions League, c’è il riferimento alle scorse edizioni della... Leggi anche: Barcellona, presentato reclamo alla UEFA per l’arbitraggio contro l’Atletico Madrid. Il comunicato Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Barcellona-Atletico, arriva la decisione ufficiale della Uefa sul rigore negato; Champions: il Barça presenta un reclamo all'UEFA dopo il mani di Pubill; Champions League, il Barcellona protesta per il mani di Pubill: Yuste annuncia il reclamo; Il Barcellona presenta un reclamo alla UEFA per l'arbitraggio nella gara contro l'Atletico Madrid. Barcellona, nuovo reclamo all'Uefa: Errori decisivi di arbitri e Var con l'Atletico MadridIl Barcellona insiste e non demorde. Il club catalano del presidente Joan Laporta ha presentato un nuovo reclamo all'Uefa contro le decisioni di arbitro e Var in entrambe le gare valevoli per i quarti ... calciomercato.com Danneggiato dall'arbitraggio contro l'Atletico, il Barcellona invia un reclamo alla UEFASono ore roventi in casa Barcellona e dai nervi a fior di pelle per il disappunto nato dall'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico. tuttomercatoweb.com Piero Hincapié en modo Champions League x.com In finale di Champions League ci sarà un calciatore italiano: il motivo facebook