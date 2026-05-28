Giovanni Aruff o e Giulia Bergamin vincono il 9° Triathlon Sprint Città di Salò
Il 9° Triathlon Sprint Città di Salò si è svolto domenica 24 maggio, segnando la prima edizione con la vittoria di due atleti. Giovanni Aruffo e Giulia Bergamin hanno conquistato i primi posti nelle rispettive categorie. La competizione ha coinvolto partecipanti di varie regioni e si è svolta su un percorso che prevedeva nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione si è conclusa con premiazioni e riconoscimenti per i vincitori.
Vale oro il 9° Triathlon Sprint Città di Salò, che domenica 24 maggio ha festeggiato la sua prima edizione Gold nello scenario spettacolare del Lago di Garda, con un record di 837 iscritti che rende la gara organizzata dalla Società Canottieri con il contributo di Regione Lombardia una delle più partecipate d’Italia. Nuovo il format, che quest’anno con il Bollino Rosa prevedeva partenze separate per uomini e donne, a tutela della sicurezza e dell’equità agonistica. E sono state proprio le donne le prime a dare spettacolo, con una gara serratissima partita alle 10 del mattino, che ha visto trionfare Giulia Bergamin. La giovane atleta del Tri Team Brianza, classe 2007, ha vinto il primo sprint della sua carriera in 1h05’08”, davanti a Tania Molinari (Piacenza Triathlon Vittorino) in 1h05’51”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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