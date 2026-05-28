Giovanni Aruff o e Giulia Bergamin vincono il 9° Triathlon Sprint Città di Salò

Notizia in breve

Il 9° Triathlon Sprint Città di Salò si è svolto domenica 24 maggio, segnando la prima edizione con la vittoria di due atleti. Giovanni Aruffo e Giulia Bergamin hanno conquistato i primi posti nelle rispettive categorie. La competizione ha coinvolto partecipanti di varie regioni e si è svolta su un percorso che prevedeva nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione si è conclusa con premiazioni e riconoscimenti per i vincitori.