Il Liceo “Giovanni da San Giovanni” di Arezzo si è aggiudicato il concorso nazionale dedicato al Made in Italy. La vittoria è stata annunciata oggi, 29 aprile 2026, e rappresenta un riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto dalla scuola nel settore. La competizione ha coinvolto diverse istituzioni scolastiche provenienti da varie regioni italiane, tutte impegnate a promuovere i prodotti e le eccellenze italiane.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Prestigioso riconoscimento per il Liceo del Made in Italy dei Licei Giovanni da San Giovanni, che si è aggiudicato il primo premio nella categoria dedicata ai Licei del Made in Italy nell’ambito del concorso nazionale “Il mio territorio, un patrimonio di eccellenze da rappresentare”. A conquistare la giuria è stato l’elaborato video “Una storia italiana da raccontare: Prada Group – dai Distretti ai Mercati globali”, realizzato dalla classe 2A Made in Italy. Un lavoro corale che ha coinvolto studenti e docenti, insieme all’animatore digitale dell’istituto, il professor Bencivenni, e alla dirigente scolastica Lucia Bacci.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Licei “Giovanni da San Giovanni” vincono il concorso nazionale del Made in Italy

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