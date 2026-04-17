Nel fine settimana, l'Idroscalo di Milano ospiterà nuovamente un evento di triathlon, con gare di livello sprint e olimpico. La manifestazione, organizzata da MilanoTRI, attirerà circa 3.000 atleti che prenderanno parte anche a una corsa di 10 chilometri. Le gare si svolgeranno lungo le aree attorno al lago e prevedono diverse distanze, coinvolgendo sia appassionati sia atleti professionisti.

Triathlon fa rima con Idroscalo. Sabato 18 aprile, il mare di Milano sarà nuovamente invaso dai triatleti pronti ad affrontare una delle sfide più attese della primavera: il MilanoTRI. Due distanze, sprint (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) e olimpico (1,5 – 40 – 10 km) per gli appassionati di multisport, una 10 km velocissima per i runner che avranno la possibilità di testarsi all'ora del tramonto in una distanza impegnativa e probante ma allo stesso tempo accessibile. Una combo perfetta per un sabato milanese multidisciplinare che radunerà 3000 atleti. La giornata di apre con il triathlon. Le prime a partire saranno le donne dello Sprint che apriranno le danze alle 9.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il triathlon torna all'Idroscalo: sprint e olimpico a Milano nel fine settimana

24H CON TRIATLETI PRO GIOVANISSIMI | Miguel Espuna & CUS Pro Patria Milano

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