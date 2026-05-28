Giovani tedeschi in stage a Bergamo | Confartigianato conclude il progetto Erasmus Plus con la scuola Erich-Bracher-Schule

Mercoledì 27 maggio si è tenuto l’evento finale del progetto di mobilità internazionale tra giovani tedeschi e studenti italiani, promosso da Confartigianato Imprese Bergamo. Il progetto, realizzato con la scuola Erich-Bracher-Schule, fa parte di un programma Erasmus Plus e coinvolge giovani in stage professionali. La collaborazione tra le due realtà si è conclusa con la presentazione delle attività svolte durante il periodo di scambio.

Si è svolto mercoledì 27 maggio il momento conclusivo del progetto di mobilità internazionale promosso da Confartigianato Imprese Bergamo nell’ambito del gemellaggio con la provincia tedesca di Ludwigsburg. L’incontro ha visto la partecipazione di imprenditori e studenti, accolti dal presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, Lorenzo Pinetti insieme al direttore Stefano Maroni e alla responsabile dell’Ufficio Internazionalizzazione Marina Redondi. Nel corso del momento istituzionale sono stati condivisi i risultati del percorso, le attività svolte dai ragazzi nelle realtà ospitanti e le prospettive future della collaborazione tra il territorio bergamasco e quello di Ludwigsburg. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scuola e imprese insieme per il futuro dei giovani: firmata la convenzione tra Confartigianato e l’IIS Corinaldesi PadovanoÈ stata firmata una convenzione tra Confartigianato e un istituto scolastico locale per rafforzare il raccordo tra scuola e imprese.

Taranto, giovani da tutta Europa per “Comunità Siamo Noi”: evento finale del progetto Erasmus+ Peek-A-BooDomenica 19 aprile si terrà a Taranto l’evento finale del progetto Erasmus+ “Peek-A-Boo” intitolato “Comunità Siamo Noi”.

Erasmus Plus 2028-2034, via libera UE: 40 miliardi per giovani, sport e territoriSette anni di grandi opportunità per i giovani, sette anni da sfruttare appieno anche per l’ingente investimento economico. Il Comitato europeo delle Regioni, riunito oggi in sessione plenaria ... msn.com

Rinnovato il Progetto Erasmus plus. Sedici giovani in arrivo sul colleNel fine settimana appena trascorso una delegazione di rappresentanti degli enti, tra cui il sindaco Giacomo Santi, e delle associazioni che partecipano alla realizzazione del Progetto Erasmus Plus è ... lanazione.it