Taranto giovani da tutta Europa per Comunità Siamo Noi | evento finale del progetto Erasmus+ Peek-A-Boo

Domenica 19 aprile si terrà a Taranto l’evento finale del progetto Erasmus+ “Peek-A-Boo” intitolato “Comunità Siamo Noi”. L’iniziativa ha coinvolto giovani provenienti da vari Paesi europei in attività di volontariato e partecipazione sul territorio locale. L’evento rappresenta la conclusione di un percorso che ha visto i partecipanti impegnati in diverse iniziative di solidarietà e integrazione. La manifestazione si svolgerà nella città pugliese e coinvolgerà i giovani provenienti dall’Europa.

Tarantini Time Quotidiano Si terrà domenica 19 aprile a Taranto l’evento “Comunità Siamo Noi”, momento conclusivo del progetto Erasmus+ “Peek-A-Boo” che ha coinvolto giovani provenienti da diversi Paesi europei in un percorso di volontariato e partecipazione attiva sul territorio. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 17.00, con ingresso libero, presso il Ketós – Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, nel cuore della Città vecchia. Protagonisti saranno ragazzi provenienti da Italia, Spagna, Irlanda, Polonia, Lituania, Grecia e Macedonia del Nord, impegnati in un’esperienza di educazione non formale finalizzata allo sviluppo di cittadinanza attiva, pensiero critico e competenze sociali.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, giovani da tutta Europa per “Comunità Siamo Noi”: evento finale del progetto Erasmus+ Peek-A-Boo Notizie correlate Leggi anche: Insegnanti da tutta Europa a Cesena per l’Erasmus week del 2° circolo A Cesena insegnanti da tutta Europa per l’Erasmus Week del secondo circolo didatticoL'iniziativa ha portato in città diciassette professionisti della scuola, 15 docenti e due dirigenti scolastici, provenienti da Svezia, Francia,...