Giovani periferie - I pericoli della rete e la tutela dei minori

Mai come oggi tanti ragazzi si sentono soli. Connessi, ma sradicati. Passivi ed invisibili. I social network non sono più semplici strumenti di comunicazione, ma veri e propri agenti di validazione sociale ed emotiva. Ma dietro tutto questo si nascondono rischi e pericoli, alcuni dei quali ancora da decifrare. Iside Castagnola, Avvocata specializzata nella tutela dei minori, già membro del Comitato media e minori del Ministero imprese e del Made in Italy, insignita nel 2025 dell'onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica italiana e da poco nominata come garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha orientato il suo lavoro proprio verso la difesa dei giovani e giovanissimi nel rapporto con i social e la rete. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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