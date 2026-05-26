Tutela dei minori scomparsi | il ruolo fondamentale della Polizia di Stato

Da avellinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 25 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi. La Polizia di Stato intensifica le attività investigative e le campagne di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno. Viene rafforzata la presenza sul territorio con iniziative di prossimità. Non sono stati forniti dettagli specifici sui casi o sui numeri di minori scomparsi.

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In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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