Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a Milano-Certosa dopo una rissa con coltelli. La polizia intervenuta sul posto ha trovato il corpo senza vita e ha avviato le indagini. Mentre alcune forze politiche criticano il governo, il leader di un partito ha proposto un aumento degli agenti di polizia per migliorare la sicurezza. La scena si svolge in un quartiere dove si sono verificati altri episodi di violenza.

Dopo l'opposizione al decreto Sicurezza, alle norme contro le baby gang e alla stretta sui coltelli, una contraddittoria sinistra utilizza quanto accaduto a Milano-Certosa, dove un 22 enne viene accoltellato a morte dopo una rissa, per attaccare pretestuosamente il governo. Non passa neanche qualche ora dalla tragedia che il solito Giuseppe Conte, leader del M5S, attribuisce quanto accaduto nel capoluogo lombardo alle politiche applicate da Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, a suo dire, avrebbe «fallito» perché non avrebbe ascoltato le sue proposte. Dello stesso parere Matteo Renzi che sottolinea come «l'Italia di Piantedosi è un posto più insicuro del passato». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovane ucciso a Milano: mentre la sinistra specula sul governo, Salvini propone più agenti

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ULTIMORA 20ENNE UCCISO DA PATTUGLIA DI POLIZIOTTI A MILANO: AVEVA UNA PISTOLA A SALVE

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