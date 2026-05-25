Ucciso dal branco in piazza c?è un video | un?ambulanza passa mentre il giovane viene aggredito

Un video mostra un’ambulanza che passa mentre un giovane viene aggredito in piazza Fontana. L’aggressione si è conclusa con l’uccisione di Bakary Sako, avvenuta durante un’aggressione di gruppo. La scena si svolge mentre l’ambulanza si avvicina, poco prima del decesso del giovane. Non ci sono altre informazioni su eventuali interventi medici o sui responsabili dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

C’è un’ambulanza che fa capolino dalle parti di piazza Fontana proprio nei momenti conclusivi dell’aggressione culminata nell’omicidio di Bakary Sako. Il mezzo di soccorso, certamente impegnato in un altro intervento, fa una breve pausa e poi si allontana. A testimoniarlo è uno dei tanti filmati acquisiti dagli investigatori della squadra Mobile nel corso delle indagini per fare luce sul delitto del bracciante maliano, assalito e colpito con tre coltellate da un gruppo di giovanissimi tarantini. Il video, registrato da una telecamera di sicurezza, inquadra l’ambulanza mentre arriva nella zona. Sullo sfondo si intravede anche il capannello che si forma mentre la povera vittima viene trascinata fuori dal bar nel quale aveva tentato vanamente di trovare riparo dopo essere stato pugnalato all’addome dal più giovane del “branco”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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