Maati Moubakir fu ucciso mentre gridava non sono io il racconto del giovane testimone in aula bunker
In aula bunker un giovane testimone ha raccontato di aver visto Maati Moubakir circondato da un gruppo di persone mentre gridava
Il 17enne fu accoltellato a Campi Bisenzio, in aula bunker i giovanissimi imputati e il testimone coperto da un paravento "Maati Moubakir era solo in strada e fu circondato da un gruppo. Riconobbi Ismail Arouizi e Denis Mehmeti, ma non riuscii a vedere i volti degli altri perché erano tutti incappucciati". Gli imputati, tutti giovanissimi, erano presenti in aula: il 18enne Diego Voza, il fiorentino Denis Alexander Effa Ekani di 22 anni, il 20enne Denis Mehmeti, il pratese Ismail Arouii di 20 anni, Francesco Pratesi, anche lui fiorentino e pure lui appena 18enne. Per tutti l'accusa è concorso in omicidio volontario aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
