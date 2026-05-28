Un giovane papà italiano è stato ucciso da uno squalo mentre si trovava in mare. L’incidente è avvenuto in Australia, davanti a numerosi testimoni. La vittima si è immersa in acqua e, dopo pochi istanti, è stato attaccato dall’animale marino. La morte è stata immediata e violenta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La comunità locale e quella italiana hanno espresso dolore per quanto accaduto.

Una terribile tragedia ha scosso profondamente la comunità valtellinese e quella australiana, unite nel dolore per la prematura e violenta scomparsa di un giovane uomo. Nelle acque dell’Australia Occidentale si è consumato un dramma che ha spezzato la vita di Steven Mattaboni, un trentottenne originario di Montagna in Valtellina, un piccolo comune situato in provincia di Sondrio. L’uomo, che da tempo si era stabilito stabilmente nella città di Perth, ha trovato la morte a causa del violentissimo attacco di un grosso squalo mentre si dedicava a una delle sue più grandi passioni, la pesca subacquea in apnea. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando nello sconforto parenti, amici e conoscenti sia in Italia che nel continente oceanico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giovane papà italiano si immerge e viene divorato da uno squalo: la morte atroce davanti a tutti

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