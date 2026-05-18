Sub muore dopo l' attacco di uno squalo di 5 metri | divorato sotto gli occhi degli amici

Un uomo di 38 anni, impegnato in una sessione di pesca subacquea, è deceduto dopo essere stato attaccato da uno squalo di circa cinque metri. L'incidente si è verificato mentre era in acqua con alcuni amici, che hanno assistito alla scena. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'attacco, e l'uomo è stato trovato senza vita dopo l'intervento di soccorritori. La vittima era sposata e padre di due figlie.

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