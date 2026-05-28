Un minorenne è stato ferito alla testa a Napoli e ora si trova in ospedale. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per accertare come si siano verificati i fatti e le cause del trauma. Non sono stati ancora forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali filmati di sorveglianza.

Indagini sui Fatti di Napoli: Ferito un Minorenne. I carabinieri sono attualmente impegnati in un’indagine per chiarire le circostanze e le cause del ferimento di un minorenne a Napoli. L’episodio, avvenuto nelle prime ore della notte, ha destato preoccupazione e ha mobilitato le forze dell’ordine. Il giovane, un 16enne, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini con una seria ferita alla testa. I medici hanno diagnosticato una frattura cranica, necessitando di 10 punti di sutura. Dopo le prime cure, il ragazzino è stato trasferito all’ospedale del Mare, dove attualmente non è in pericolo di vita, ma la gravità della situazione richiede un monitoraggio attento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giovane ferito alla testa a Napoli, ricoverato in ospedale: indagini in corso.

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