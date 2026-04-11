Spari a Sarno giovane ferito in un agguato | indagini in corso

Nel tardo pomeriggio nella frazione di Lavorate a Sarno si è verificato un episodio di sparatoria in strada, durante il quale un giovane è stato ferito. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La scena ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito a momenti di tensione e caos. La dinamica dell’accaduto resta ancora da definire.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio nella frazione di Lavorate di Sarno, dove si è verificata una sparatoria in strada che ha destato forte preoccupazione tra i residenti. L’episodio è avvenuto tra via Vecchia Lavorate e via Fiano, nella zona di San Marino. Secondo una prima ricostruzione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Roma: spari contro bus a Torrevecchia, nessun ferito, indagini in corsoSpari e atti vandalici colpiscono autobus Atac a Roma: nessun ferito, indagini in corso. Spari vicino a una sala giochi: ferito un giovane. Il giallo e le indaginiUn giovane è stato ferito in serata a Bari, nel quartiere San Pasquale, dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.