Si spara a Napoli Est | ferito 49enne è ricoverato all' Ospedale del Mare

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo nato nel 1977 è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco a Napoli Est, nella zona di Barra. La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale del Mare, dove sono stati chiamati gli agenti di polizia. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sull’eventuale movente. La polizia sta conducendo le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

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Un uomo del 1977 è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco a Napoli Est, nella zona di Barra. La vittima è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove è intervenuta la polizia.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto dal proiettile poco prima, in circostanze.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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