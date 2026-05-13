Si spara a Napoli Est | ferito 49enne è ricoverato all' Ospedale del Mare
Un uomo nato nel 1977 è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco a Napoli Est, nella zona di Barra. La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale del Mare, dove sono stati chiamati gli agenti di polizia. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sull’eventuale movente. La polizia sta conducendo le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.
Un uomo del 1977 è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco a Napoli Est, nella zona di Barra. La vittima è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove è intervenuta la polizia.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto dal proiettile poco prima, in circostanze.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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