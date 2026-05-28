Giotti Federfarma | Dalla Regione Toscana un nuovo silenzio assordante sul servizio Farmaceutico
La Regione Toscana non ha ancora fornito risposte ufficiali sul servizio farmaceutico, dopo mesi di richieste da parte delle farmacie. Le farmacie stanno continuando a operare senza indicazioni chiare o aggiornamenti da parte delle autorità regionali. Nessuna comunicazione è stata inviata riguardo alle modalità di gestione o ai servizi offerti nel prossimo futuro. La mancanza di interventi da parte della Regione ha generato preoccupazione tra i professionisti del settore, che continuano a svolgere il loro lavoro senza direttive ufficiali.
Arezzo, 28 maggio 2026 – Di fatto la Regione Toscana ha di nuovo dimenticato completamente la centralità dell’impegno quotidiano dall e Farmacie, dis conoscendo ancora di fatto il ruolo importante e decisivo che le Farmacie svolgono. Infatti le Farmacie, quali Presidi capillari socio-sanitari polifunzionali sul territorio dispensatrici di farmaci e di molteplici servizi, con e dopo l’emergenza Covid, queste si sono definitivamente trasformate in un Centro servizi: una vera e propria “Macchina della Salute”, in alcuni casi, specie nei piccoli comuni, unica struttura professionale socio-sanitaria del SSR di riferimento al servizio soprattutto degli Assistiti fragili e cronici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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