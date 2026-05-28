La Regione Toscana non ha ancora fornito risposte ufficiali sul servizio farmaceutico, dopo mesi di richieste da parte delle farmacie. Le farmacie stanno continuando a operare senza indicazioni chiare o aggiornamenti da parte delle autorità regionali. Nessuna comunicazione è stata inviata riguardo alle modalità di gestione o ai servizi offerti nel prossimo futuro. La mancanza di interventi da parte della Regione ha generato preoccupazione tra i professionisti del settore, che continuano a svolgere il loro lavoro senza direttive ufficiali.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Di fatto la Regione Toscana ha di nuovo dimenticato completamente la centralità dell’impegno quotidiano dall e Farmacie, dis conoscendo ancora di fatto il ruolo importante e decisivo che le Farmacie svolgono. Infatti le Farmacie, quali Presidi capillari socio-sanitari polifunzionali sul territorio dispensatrici di farmaci e di molteplici servizi, con e dopo l’emergenza Covid, queste si sono definitivamente trasformate in un Centro servizi: una vera e propria “Macchina della Salute”, in alcuni casi, specie nei piccoli comuni, unica struttura professionale socio-sanitaria del SSR di riferimento al servizio soprattutto degli Assistiti fragili e cronici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giotti, Federfarma: «Dalla Regione Toscana un nuovo silenzio assordante sul servizio Farmaceutico»

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