Bafumo Psi Palermo | Grave l’interruzione del confronto tra federfarma e i lavoratori del settore farmaceutico privato

Il confronto tra Federfarma e i sindacati di categoria per il rinnovo del contratto delle farmacie private, in vigore da 20 anni, si è interrotto bruscamente. Il vice segretario della segreteria provinciale ha definito questa decisione grave e incomprensibile, evidenziando la preoccupazione per le conseguenze di questa interruzione nel settore farmaceutico privato. La questione riguarda il mancato avanzamento delle trattative e le implicazioni per i lavoratori coinvolti.

“In merito all’interruzione del confronto sindacale tra Federfarma e i sindacati di categoria per il rinnovo contrattuale delle farmacie private vecchio di 20 anni, come segreteria provinciale riteniamo che sia una decisione scellerata e incomprensibile", dichiara il vice segretario Alessandro.🔗 Leggi su Palermotoday.it FOTO/ Dmo turismo: unità d’intenti tra pubblico e privato per il rilancio del settoreSono 51 i soggetti che hanno aderito al Comitato promotore per la Dmo Situs (Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile) e oltre 100 al patto di... Bulciago: formati 9 nuovi professionisti del settore chimico-farmaceuticoL’innovazione tecnologica spinge la domanda di professionisti qualificati nel comparto chimico-farmaceutico.