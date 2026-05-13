Nuovo Santa Chiara cantiere al 70% | in arrivo altri 20 milioni dalla Regione Toscana
A Pisa, i lavori di ristrutturazione del nuovo Santa Chiara sono completati al 70 per cento, mentre la Regione Toscana ha approvato un finanziamento di ulteriori 20 milioni di euro. La città si distingue anche per le attività di ricerca e innovazione in campo medico, con l’introduzione di apparecchiature avanzate come il robot Symani, primo in Toscana e tra i pochi in Italia ed Europa. Si lavora anche sul progetto Procede e anzi.
A Pisa si studia, si fa ricerca e innovazione in medicina, si continua a investire in nuove apparecchiature d'avanguardia - come il robot Symani per la microchirurgia (il primo in Toscana, con sole altre quattro piattaforme in Italia e diciannove in tutta Europa) - e si prepara il Procede e anzi.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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