La giornata dello sport con il Coni a Poppi

A Poppi si svolge la giornata dedicata allo sport, organizzata dal Comune e dal Coni. L’evento trasforma il centro del paese in un villaggio dedicato alle attività sportive e all’inclusione, coinvolgendo diverse discipline e partecipanti di ogni età. La manifestazione mira a promuovere la pratica sportiva e a favorire l’interazione tra cittadini attraverso varie iniziative all’aperto e momenti di aggregazione.

Poppi si trasforma in un villaggio dello sport grazie a un progetto di sport e inclusione promosso dal Comune di Poppi e dal Coni. L’appuntamento è per la giornata di sabato 11 aprile, quando il centro storico di Poppi si trasformerà in un grande “villaggio dello sport” aperto a tutta la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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