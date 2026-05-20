Giornata mondiale senza tabacco a Bergamo e provincia visite gratuite

Da ecodibergamo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo e nella provincia si svolge una settimana dedicata alla sensibilizzazione contro il tabacco, con eventi e iniziative aperte a tutti. In occasione della giornata mondiale senza tabacco, sono previste visite gratuite per chi vuole ricevere supporto o informazioni su come smettere di fumare. Le attività si concentrano su incontri e momenti informativi, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere stili di vita più sani. Le iniziative si svolgono in diversi punti della zona durante tutta la settimana.

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GLI APPUNTAMENTI. Una settimana dedicata a informazione, sensibilizzazione e supporto a chi desidera smettere di fumare. Il 31 maggio è la Giornata mondiale senza tabacco e l’Asst Papa Giovanni XXIII rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto al tabagismo. In programma c’è una settimana di iniziative dedicate a informazione, sensibilizzazione e supporto di chi desidera smettere di fumare. Dal 25 al 29 maggio saranno attivate postazioni informative e attività di consulenza nelle sedi ospedaliere e territoriali dell’Asst, coinvolgendo gli operatori del Serd, medici pneumologi, infermieri di famiglia e di comunità, volontari della Lilt Bergamo e studenti dei corsi dell’Università di Milano Bicocca con sede a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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