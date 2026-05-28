Giornata mondiale sclerosi multipla Schillaci | Sostegno a ricerca e innovazione terapeutica

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla, un rappresentante delle istituzioni ha sottolineato l'importanza di sostenere la ricerca e l’innovazione terapeutica. Ha anche evidenziato l’impegno delle autorità nel garantire diritti, inclusione sociale, accesso alle cure e miglioramento della qualità della vita delle persone affette dalla malattia. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e a rafforzare il supporto alle persone coinvolte.

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(Adnkronos) – "Questa vostra iniziativa rappresenta un momento importante per accrescere la consapevolezza pubblica sul tema e per ribadire l’impegno delle Istituzioni nel garantire diritti, inclusione sociale, accesso alle cure e qualità della vita per tutte le persone coinvolte. Ma anche per essere vicini ai pazienti con sclerosi multipla, alle loro famiglie, ai caregiver, ai. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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