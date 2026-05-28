Giornata mondiale sclerosi multipla Schillaci | Sostegno a ricerca e innovazione terapeutica

Notizia in breve

In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla, un rappresentante delle istituzioni ha sottolineato l'importanza di sostenere la ricerca e l’innovazione terapeutica. Ha anche evidenziato l’impegno delle autorità nel garantire diritti, inclusione sociale, accesso alle cure e miglioramento della qualità della vita delle persone affette dalla malattia. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e a rafforzare il supporto alle persone coinvolte.