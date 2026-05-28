In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, un rappresentante dell'associazione ha affermato che l'organizzazione dimostra competenza, umanità e presenza diffusa, evidenziando la capacità di ascolto e di mobilitazione della comunità a sostegno delle persone fragili.

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "Aism rappresenta un chiaro esempio di ciò che il Terzo settore in Italia esprime: competenza, umanità, presenza diffusa, capacità di ascolto e di mobilitazione di una comunità che sa stringersi intorno alla persona fragile. Gli enti del Terzo settore, come Aism, non sono meri erogatori di servizi, ma interpreti autentici dei bisogni delle persone e presìdi di prossimità capaci di accompagnare, sostenere e dare voce a chi vive situazioni di fragilità. Per questo non possono essere considerati interlocutori supplementari, ma rappresentano una risorsa strategica per le Istituzioni che vogliono rispondere in modo concreto ed efficace ai bisogni dei cittadini più vulnerabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata mondiale sclerosi multipla, Bellucci: "Aism interpreta i bisogni delle persone fragili"

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