Giornata mondiale sclerosi multipla Meloni | Diritti cure e inclusione priorità del Governo
In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, il governo ha dichiarato che i diritti, le cure e l'inclusione sono priorità. Il presidente del Consiglio ha espresso gratitudine verso le persone colpite e ha sottolineato l’impegno per migliorare l’assistenza e promuovere politiche di inclusione. Non sono stati comunicati dettagli su iniziative specifiche o risorse dedicate. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione e sui bisogni delle persone affette.
(Adnkronos) – "Quella di oggi è un’occasione preziosa per manifestare a tutti voi il ringraziamento del Governo per l’encomiabile impegno che l’Associazione italiana sclerosi multipla porta avanti da tempo, con generosità e tenacia, al fianco delle persone affette da questa patologia e delle loro famiglie. Impegno che questo Governo ha sempre riconosciuto e che ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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