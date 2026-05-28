Giornata mondiale sclerosi multipla Meloni | Diritti cure e inclusione priorità del Governo

Notizia in breve

In occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, il governo ha dichiarato che i diritti, le cure e l'inclusione sono priorità. Il presidente del Consiglio ha espresso gratitudine verso le persone colpite e ha sottolineato l’impegno per migliorare l’assistenza e promuovere politiche di inclusione. Non sono stati comunicati dettagli su iniziative specifiche o risorse dedicate. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione e sui bisogni delle persone affette.