Giornata mondiale sclerosi multipla Fontana | Dietro malattia famiglie che meritano dignità
In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla, un rappresentante ha affermato che la malattia colpisce spesso famiglie che meritano rispetto e dignità. La sclerosi multipla si manifesta in modo imprevedibile e può portare a invalidità progressiva. La sua natura complessa rende difficile prevedere l’evoluzione, e ancora oggi rappresenta una sfida per pazienti e caregiver.
Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "La sclerosi multipla rappresenta ancora oggi una patologia complessa che si manifesta senza preavviso, il cui decorso resta per molti versi imprevedibile e rischia di diventare progressivamente invalidante. Nonostante i notevoli passi in avanti compiuti dalla ricerca scientifica, ricevere una simile diagnosi comporta la ridefinizione delle proprie abitudini, dei propri progetti e del proprio modo di guardare al futuro. È dunque necessario continuare ad adoperarsi in campo medico e sanitario per garantire l'adeguata presa in carico, l'accesso alle cure e alle terapie più efficaci, affinché non prevalga il senso di abbandono o di emarginazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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