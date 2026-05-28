Giornata mondiale sclerosi multipla Fontana | Dietro malattia famiglie che meritano dignità

Notizia in breve

In occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla, un rappresentante ha affermato che la malattia colpisce spesso famiglie che meritano rispetto e dignità. La sclerosi multipla si manifesta in modo imprevedibile e può portare a invalidità progressiva. La sua natura complessa rende difficile prevedere l’evoluzione, e ancora oggi rappresenta una sfida per pazienti e caregiver.