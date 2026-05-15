Un aiuto al persone affette da sclerosi multipla | donati oltre 4 mila euro all' Aism per corsi di ginnastica riabilitativa

Il Lions Club Forlì Host, con il supporto dei giovani del Leo Club, ha donato oltre 4.000 euro all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). La somma sarà destinata a finanziare corsi di ginnastica riabilitativa rivolti alle persone affette da sclerosi multipla. La donazione rappresenta un gesto di solidarietà rivolto alla comunità locale, che mira a sostenere le persone con questa patologia nel loro percorso di riabilitazione. La collaborazione tra le due realtà si inserisce in un impegno più ampio di aiuto e vicinanza.

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