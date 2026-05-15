Un aiuto al persone affette da sclerosi multipla | donati oltre 4 mila euro all' Aism per corsi di ginnastica riabilitativa
Il Lions Club Forlì Host, con il supporto dei giovani del Leo Club, ha donato oltre 4.000 euro all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). La somma sarà destinata a finanziare corsi di ginnastica riabilitativa rivolti alle persone affette da sclerosi multipla. La donazione rappresenta un gesto di solidarietà rivolto alla comunità locale, che mira a sostenere le persone con questa patologia nel loro percorso di riabilitazione. La collaborazione tra le due realtà si inserisce in un impegno più ampio di aiuto e vicinanza.
Un gesto concreto di vicinanza e sostegno che arriva dritto al cuore della comunità forlivese. Il Lions Club Forlì Host, insieme ai giovani del Leo Club, ha formalizzato una significativa donazione di 4.325 euro a favore della sezione provinciale dell’Aism (Associazione italiana sclerosi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Can Ballet Help Multiple Sclerosis | What Research Says
Sullo stesso argomento
Dalla vendita degli oggetti usati un aiuto concreto alla ricerca sulla sclerosi multipla: dal Lions Club Forlì Host oltre 4 mila euro per l'AismIl Lions Club Forlì Host e il Leo Club hanno partecipato, con un proprio stand, a Commercianti per un giorno, la popolare iniziativa promossa dalla...
Fari sulla sclerosi multipla. Aism e Fondazione Conad. Un progetto per i giovaniIn Italia, ogni tre ore una persona riceve una diagnosi di sclerosi multipla e nella maggior parte dei casi si tratta di un giovane.
Le Erbe Aromatiche di Aism – Domenica 24 Maggio a Castelbuono Il Comune di Castelbuono aderisce all’iniziativa promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Le Erbe Aromatiche, finalizzata alla raccolta fondi a sostegno delle persone affe facebook
Sclerosi multipla: a Pescara un incontro con persone che racconteranno cosa significa vivere con una malattia cronica in Abruzzo ift.tt/RdWgoCw ift.tt/srjlx48 x.com
Elezioni. AISM ai candidati: inserite le priorità delle persone con sclerosi multipla nei vostri programmiSecondo AISM le priorità su sclerosi multipla e disabilità richiedono una continuità nel solco di una collaborazione avviata già nella precedente legislatura su misure quali: il credito d’imposta per ... disabili.com
Sclerosi multipla, 3.000 persone in Abruzzo convivono con la malattiaVerso l’Agenda 2030, incontro dell'Aism per ascoltare i bisogni di chi vive nel territorio le difficoltà legate alla patologia ... ekuonews.it