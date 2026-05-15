Un aiuto al persone affette da sclerosi multipla | donati oltre 4 mila euro all' Aism per corsi di ginnastica riabilitativa

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lions Club Forlì Host, con il supporto dei giovani del Leo Club, ha donato oltre 4.000 euro all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). La somma sarà destinata a finanziare corsi di ginnastica riabilitativa rivolti alle persone affette da sclerosi multipla. La donazione rappresenta un gesto di solidarietà rivolto alla comunità locale, che mira a sostenere le persone con questa patologia nel loro percorso di riabilitazione. La collaborazione tra le due realtà si inserisce in un impegno più ampio di aiuto e vicinanza.

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Un gesto concreto di vicinanza e sostegno che arriva dritto al cuore della comunità forlivese. Il Lions Club Forlì Host, insieme ai giovani del Leo Club, ha formalizzato una significativa donazione di 4.325 euro a favore della sezione provinciale dell’Aism (Associazione italiana sclerosi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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