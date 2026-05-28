Quest’anno, la giornata mondiale dell’hamburger si concentra sulla novità dello smash burger, un’interpretazione che sta conquistando il mercato. La tendenza si distingue per la preparazione della carne schiacciata sulla piastra calda, che permette di ottenere una crosticina croccante. Questa variante sta guadagnando consensi tra i consumatori e ristoratori, spinta anche da campagne di marketing dedicate. La crescita di questa versione ha portato a un incremento delle offerte nei menu di diversi locali.

AGI - Questo è l’anno dello smash burger. Sembrava impossibile reinventare un classico e invece è successo. Nato nei diner americani e perfezionato sulle piastre delle tavole da strada, lo smash burger è la rivoluzione della semplicità: una polpetta schiacciata - da smash appunto - che diventa croccante ai bordi e incredibilmente succosa all’interno. E proprio in occasione del 28 maggio, la giornata mondiale dell’hamburger - panino amatissimo: in Italia ne consumiamo circa 250 milioni all’anno - l’associazione Carni Sostenibili ha realizzato una guida per cucinare uno smash burger a regola d’arte. Partner di eccezione Sergio Ferrarini, chef impegnato da oltre 40 anni nella tutela e valorizzazione della cucina tradizionale italiana. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giornata mondiale dell’hamburger: quello del 2026 è smash

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Lo Smash Burger dello Chef Sergio Ferrarini

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