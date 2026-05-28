Oggi si celebra la giornata dell'hamburger. Tra le tecniche di preparazione, lo smash burger prevede di schiacciare la carne sulla piastra calda, creando un morso croccante e succoso. Questa modalità permette di ottenere una crosticina esterna più spessa, mantenendo la carne interna morbida. La pratica si è diffusa come metodo rapido e efficace per cucinare hamburger in modo uniforme. La giornata è dedicata a questa variante, molto apprezzata per la sua consistenza e sapore distintivi.

M ilano, 27 mag. (askanews) – «Lo smash burger è un hamburger molto moderno. “Smashare” vuol dire schiacciare. Lo schiacciamo perché possa diventare ben cotto, fare questa crosticina gustosa e nello stesso tempo rimanere anche succoso all’interno» spiega lo chef Sergio Ferrarini che insieme a Carni Sostenibili ha realizzato una miniguida allo smash burger perfetto in occasione della Giornata mondiale dell’hamburger del 28 maggio. Hamburger: i consigli della nutrizionista per prepararlo in modo sano e gustoso. guarda le foto Leggi anche › World Hamburger Day: come sceglierlo per rispettare l’ambiente e far godere il palato Un piatto semplice che si può cucinare con facilità anche a casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giornata dell’hamburger: il trucco per un morso croccante e succoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BACON JAMDoppio Smash Burger con Marmellata di Bacon, cheddar, bacon croccante e salsa baconnaise

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercedes salva per il trucco dell’ala bifase: “È stato un errore di calcolo”. E alla FIA va bene così

L’hamburger con le patatine diventa un piatto stellato ma continua ad avere un prezzo popUno chef ha reinventato l'hamburger con patatine, portandolo in versione gourmet, senza aumentare il prezzo.

Temi più discussi: Giornata Mondiale dell’Hamburger: burger lovers, ci pensa Samsung! Più gusto e meno stress in cucina!; Giornata mondiale dell’hamburger: come preparare lo smash burger secondo lo chef Sergio Ferrarini; Giornata dell'hamburger, da chef Ferrarini mini guida a smash burger; Giornata dell'hamburger: da chef Ferrarini mini guida a smash burger.

Giornata dell’hamburger: il trucco per un morso croccante e succosoUn piatto semplice che si può cucinare con facilità anche a casa. Il segreto? La cottura. Una piastra unta con un filo d’olio o strutto alla giusta temperatura, intorno ai 230 gradi – spiega chef ... iodonna.it

Samsung rivoluziona la cucina smart per la Giornata Mondiale dell'HamburgerSamsung presenta soluzioni smart per cucinare hamburger in casa con più gusto e meno stress grazie a piano a induzione Touch e lavastoviglie Bespoke AI. megamodo.com