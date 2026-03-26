Mercedes salva per il trucco dell'ala bifase | È stato un errore di calcolo E alla FIA va bene così

Nessuna sanzione alla Mercedes sul caso dell'ala anteriore "bifase" vista nel GP Cina della F1 2026: il team parla di errore, la FIA accetta e chiude senza colpire Brackley. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

La FIA rompe il silenzio sul trucco del motore Mercedes alla vigilia dei test F1: “Ci sono riusciti”Prima dei test della Formula 1 2026 in Bahrain la FIA ammette la zona grigia sul rapporto di compressione: "alcuni team" lo aumentano a motore caldo.

La Ferrari spiega com’è andata davvero la riunione per il trucco del motore Mercedes: “È stato un workshop”La Ferrari spiega cosa è successo davvero nel meeting FIA sul presunto trucco del motore Mercedes.

Approfondimenti e contenuti su Mercedes salva

Temi più discussi: F1 | Mercedes: ecco la livrea speciale delle W17 per il GP del Giappone; AUTO ELETTRICA, PRENDE FUOCO, CONDUCENTE SALVA PER MIRACOLO; Stop ad aprile, due gare in meno di dominio Mercedes: un vantaggio inatteso per la Ferrari?; 'Chiudete (quasi) tutto', il risultato di una curiosa consulenza chiesta da Volkswagen per aumentare i ricavi.

Mercedes salva per il trucco dell’ala bifase: È stato un errore di calcolo. E alla FIA va bene cosìNessuna sanzione alla Mercedes sul caso dell’ala anteriore bifase vista nel GP Cina della F1 2026: il team parla di errore, la FIA accetta e chiude senza colpire Brackley. Segui le notizie di ... fanpage.it

Ala ‘ballerina’, indulgenza FIA: la scappatoia ‘avaria’ ha salvato la Mercedes, ma un errore di calcolo non è un problema tecnicoSull'ala anteriore non c'è zona grigia, la Mercedes si è salvata dalla squalifica con la scappatoia dell'avaria ... formulapassion.it

Fleequid. Hotham · Purpose. Mercedes-Benz MB906 Make an offer https://bit.ly/4lx5Ase Save it or share it ------------------------- Mercedes-Benz MB906 Fai un'offerta https://bit.ly/4lx5Ase Salva o condividi il link - facebook.com facebook

Auto prende fuoco durante la marcia a #Cagliari: conducente si salva fermandosi in tempo Momenti di paura questa mattina quando un'auto ha preso fuoco x.com